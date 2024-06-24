Плавець з Дніпра виборов “бронзу” на Чемпіонаті Європи

Дніпрянин Олександр Желтяков разом ще з трьома плавцями посів призове місце на дорослому Чемпіонаті Європи з плавання.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства молоді та спорту.

Чемпіонат Європи з водних видів спорту проходив у Белграді (Сербія), там 18-річний Олександр нещодавно виборов “золото” на дистанції 200 метрів на спині.

Цього разу дніпрянин брав участь у змаганнях у складі команди.

В українську команду входили Олександр Желтяков, Володимир Лісовець, Арсеній Ковальов та Ілля Лінник. Хлопці посіли 3 місце у комбінованій естафеті 4 по 100 м з результатом 3:33.50 хв. та встановили національний рекорд України.

“Золото” здобула команда Австрії, “срібло” – команда Польщі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що дніпрянин Михайло Кохан здобув бронзу на престижному легкоатлетичному турнірі.

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