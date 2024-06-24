Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Плавець з Дніпра виборов “бронзу” на Чемпіонаті Європи

Сьогодні 08:20
просмотров

Дніпрянин Олександр Желтяков разом ще з трьома плавцями посів призове місце на дорослому Чемпіонаті Європи з плавання.

Новости Днепра про Плавець з Дніпра виборов

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства молоді та спорту.

Чемпіонат Європи з водних видів спорту проходив у Белграді (Сербія), там 18-річний Олександр нещодавно виборов “золото” на дистанції 200 метрів на спині.

Цього разу дніпрянин брав участь у змаганнях у складі команди.

В українську команду входили Олександр Желтяков, Володимир Лісовець, Арсеній Ковальов та Ілля Лінник. Хлопці посіли 3 місце у комбінованій естафеті 4 по 100 м з результатом 3:33.50 хв. та встановили національний рекорд України.

Новости Днепра про Плавець з Дніпра виборов

“Золото” здобула команда Австрії, “срібло” – команда Польщі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що дніпрянин Михайло Кохан здобув бронзу на престижному легкоатлетичному турнірі.

Читайте також:

Новости Днепра про Плавець з Дніпра виборов Українська Новости Днепра про Плавець з Дніпра виборов Русский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі деякі вулиці залишаться без світла майже на весь день: адреси
    Новини Дніпра
    Сьогодні 07:35
    У Дніпрі деякі вулиці залишаться без світла майже на весь день: адреси

    На декількох вулицях Дніпра світла не буде зранку до вечора.

    У Дніпрі у Самарському районі горів будинок: постраждав чоловік
    Новини Дніпра
    Сьогодні 07:03
    У Дніпрі у Самарському районі горів будинок: постраждав чоловік

    У Дніпрі загорівся житловий будинок.

    У Дніпрі через відключення світла виникли проблеми з водою на низці вулиць: адреси
    Новини Дніпра
    Сьогодні 06:30
    У Дніпрі через відключення світла виникли проблеми з водою на низці вулиць: адреси

    На деяких вулицях Дніпра виникли проблеми з водопостачанням.

    У Дніпрі на лівому березі суші подавали з напівоголеної дівчини
    Новини Дніпра
    Вчора 19:38
    У Дніпрі на лівому березі суші подавали з напівоголеної дівчини

    У Дніпрі місцеві блогери вирішили провести незвичайну промоакцію.

    Наверх