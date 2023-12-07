Плавець з Дніпра встановив рекорд на Чемпіонаті Європи з плавання

Спортсмен Олександр Желтяков із Дніпра на чемпіонаті Європи встановив новий рекорд.

18-річний Олександр виступив на Чемпіонаті Європи з плавання на короткій воді. Під час першого етапу комбінованої естафети 4х50 м спортсмен проплив дистанцію 50 м на спині за 23.98 секунди.

Про це йдеться в повідомленні Федерації плавання Дніпра.

Як повідомляє федерація, Олександр оновив юніорський рекорд України на цій дистанції.

Що відомо Олександра Желтякова?

Олександру 18 років. Свою спортивну кар’єру почав кілька років тому і вже здобув перемогу на низці чемпіонатів України та Європи. Плавець спеціалізується на дистанції 100 та 200 метрів на спині.

За свою коротку кар’єру встиг стати дев’ятиразовим призером юніорських чемпіонатів Європи та отримав два “золота” континентальної першості.

Олександр встановив три національні рекорди України. Йому належать найкращі досягнення на дистанціях 100 та 200 метрів на спині, а також у складі змішаної естафети 4х100 м комплексним стилем.

У 2023 році спортсмен отримав олімпійську ліцензію у плаванні на 200 метрів на спині. Завдяки Олександру Україна вперше 12 років буде представлена на Олімпійських іграх у цій дисципліні.

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