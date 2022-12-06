Платіжки за світло під час відключень: як будуть нараховувати плату за електроенергію

Нацрегулятор розповів, як будуть нараховувати плату за світло під час блекаутів.

Про це Національна комісія по держрегулюванню в сфері енергетики на комунальних послуг (НКРЕКП) повідомила на сайті відомства.

Тепер, якщо ви не встигти передати показники лічильника, тому що у вас немає світла – платити більше, чим ви спожили не доведеться. У таких випадках постачальник електроенергії повинен нараховувати плату за понижуючим коефіцієнтом.

Таким чином, держрегулятор хоче захистити споживачів в умовах вимушеного обмеження електроенергії, що виникло через країну-агресора.

Зазвичай, якщо споживач не передав показники лічильника, платіжка за світло приходить йому з середнім показником, який може бути більшим ніж реальне споживання. А в умовах, коли електрики майже немає – різниця була б колосальна.

Так, “з метою унеможливлення проведення нарахувань за неспожиту побутовими споживачами електричну енергію” оператори систем розподілу повинні застосувати у разі відсутності фактичних показів лічильника понижуючого коефіцієнта споживання електричної енергії під час визначення середньодобового обсягу споживання електричної енергії індивідуальним побутовим споживачам у розрахунковому місяці, – зазначили в пресслужбі держрегулятора.

Але краще передайте показники, щоб не переплачувати.

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