Плануйте маршрут: як у Дніпрі працює громадський транспорт в перший день весни

Загалом на маршрути електротранспорту вийде 206 одиниць рухомого складу.
Розклад руху електротранспорту можна дізнатися на офіційному сайті КП «Дніпровський електротранспорт»: https://det-dnipro.dp.ua/pasazhyram/#rozklad, або у Telegram-боті: https://t.me/rozklad_dnipro_bot.
Також по місту працюватиме 90 автобусних маршрутів з загальною кількістю 739 автобусів (з них 146 – великої місткості).
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