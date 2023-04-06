Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Плануйте маршрут: як у Дніпрі працює громадський транспорт 6 квітня

Сьогодні 09:00
просмотров

6 квітня електротранспорт працюватиме у штатному режимі за розкладом робочого дня.

Новости Днепра про Плануйте маршрут: як у Дніпрі працює громадський транспорт 6 квітня

Загалом на маршрути електротранспорту вийде 206 одиниць рухомого складу.

Розклад руху електротранспорту можна дізнатися на офіційному сайті КП «Дніпровський електротранспорт»:

https://det-dnipro.dp.ua/pasazhyram/#rozklad

Або у Telegram-боті: https://t.me/rozklad_dnipro_bot

Також по місту працюватиме 92 автобусні маршрути з загальною кількістю 724 автобуси (з них 124 – великої місткості).

Читайте також:

Новости Днепра про Плануйте маршрут: як у Дніпрі працює громадський транспорт 6 квітняУкраїнська Новости Днепра про Плануйте маршрут: як у Дніпрі працює громадський транспорт 6 квітняРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    На Дніпропетровщині проживає 54 довгожителів: хто найстарший
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:30
    На Дніпропетровщині проживає 54 довгожителів: хто найстарший

    На Дніпропетровщині мешкає 54 довгожителі. Це люди, які відзначили сторічний…

    У Дніпрі «замінували» 164 школи: що відомо
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:30
    У Дніпрі «замінували» 164 школи: що відомо

    У Дніпрі за минулу добу «замінували» 164 школи.

    На Дніпропетровщині вщент згорів автомобіль (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:00
    На Дніпропетровщині вщент згорів автомобіль (ФОТО)

    Вчора, 5 квітня, у Дніпропетровській області загорівся припаркований автомобіль.

    Українські воїни за добу відбили понад 60 атак і знищили “Алігатор” росіян, – Генштаб
    Новини Дніпра
    Сьогодні 07:15
    Українські воїни за добу відбили понад 60 атак і знищили “Алігатор” росіян, – Генштаб

    Попри великі втрати у живій силі та техніці, російські окупанти…

    Наверх