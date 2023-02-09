Плануйте маршрут: як працює громадський транспорт у Дніпрі 9 лютого

У Дніпрі на маршрути вийшло 50 трамваїв та 37 тролейбусів.

9 лютого 2023 року на маршрутах електротранспорту працюють наступні технічні рейси:

тролейбусні маршрути № 1, 2, 5, 6, 7, 9, 12, 16, 20. Всього 37 транспортних засобів;

трамвайні маршрути № 1, 5, 9, 11, 12, 15, 17, 18, 19. Всього 50 трамвайних вагонів.

Режим роботи технічних рейсів у робочі дні: з 06:00 до 10:00 та з 16:00 до 21:00. Енергетична ситуація в Дніпрі залишається складною, присутні аварійні відключення підстанцій, через що ситуація з рухом технічних рейсів протягом дня може змінюватись.

Також по місту працює 90 автобусних маршрутів з загальною кількістю 757 автобусів. З них 148 – великої місткості.

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