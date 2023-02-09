Плануйте маршрут: як працює громадський транспорт у Дніпрі 9 лютого

9 лютого 2023 року на маршрутах електротранспорту працюють наступні технічні рейси:
Режим роботи технічних рейсів у робочі дні: з 06:00 до 10:00 та з 16:00 до 21:00. Енергетична ситуація в Дніпрі залишається складною, присутні аварійні відключення підстанцій, через що ситуація з рухом технічних рейсів протягом дня може змінюватись.
Також по місту працює 90 автобусних маршрутів з загальною кількістю 757 автобусів. З них 148 – великої місткості.
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