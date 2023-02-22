Плануйте маршрут: як працює громадський транспорт у Дніпрі 22 лютого

Загалом на маршрути електротранспорту вийде 206 одиниць рухомого складу.
Через проведення планових ремонтних робіт на трансформаторному пункті енергопостачальної організації буде знеструмлено одну з тягових підстанцій електротранспорту, тому з 9:00 до 13:00 трамвайний маршрут №5 курсуватиме до зупинки «Трубний завод».
Розклад руху електротранспорту можна дізнатися на офіційному сайті КП «Дніпровський електротранспорт»: https://det-dnipro.dp.ua/pasazhyram/#rozklad, або у Telegram-боті: https://t.me/rozklad_dnipro_bot.
Також по місту працює 90 автобусних маршрутів з загальною кількістю 738 автобусів (з них 143 – великої місткості).
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