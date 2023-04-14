Плануйте маршрут: як працює громадський транспорт у Дніпрі 14 квітня

Загалом на маршрути електротранспорту вийде 206 одиниць рухомого складу.
Розклад руху електротранспорту можна дізнатися на офіційному сайті КП «Дніпровський електротранспорт» або у Telegram-боті.
Також по місту працюватиме 92 автобусні маршрути з загальною кількістю 723 автобуси (з них 125 – великої місткості).
Читайте також:
Автор:
Повідомили про мінування вчора, 13 квітня.
В Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра невідомий напав на жінку та спробував…
Не зважаючи на значні втрати, росіяни продовжують наступальні дії на…
В боях за Україну в Харківській області загинув солдат Віталій…