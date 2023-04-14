Плануйте маршрут: як працює громадський транспорт у Дніпрі 14 квітня

14 квітня 2023 року електротранспорт працюватиме у штатному режимі за розкладом робочого дня.

Загалом на маршрути електротранспорту вийде 206 одиниць рухомого складу.

Розклад руху електротранспорту можна дізнатися на офіційному сайті КП «Дніпровський електротранспорт» або у Telegram-боті.

Також по місту працюватиме 92 автобусні маршрути з загальною кількістю 723 автобуси (з них 125 – великої місткості).

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