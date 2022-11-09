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Плануйте маршрут: сьогодні у Дніпрі трамваї №19 закінчать роботу раніше

Сьогодні 18:45
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У середу, 9 листопада, трамваї №19 закінчать роботу раніше. Це пов’язано з ремонтом колії. Його проводять на Кайдацькому мосту.

Новости Днепра про Плануйте маршрут: сьогодні у Дніпрі трамваї №19 закінчать роботу раніше

Про це повідомляє Дніпровська міська рада. 

Останні відправлення:

  • від Старомостової площі – о 19:15;
  • від житлового масиву Лівобережний-3 – о 20:32. 

Будь ласка, враховуйте це під час планування своїх поїздок.

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Новости Днепра про Плануйте маршрут: сьогодні у Дніпрі трамваї №19 закінчать роботу ранішеУкраїнська Новости Днепра про Плануйте маршрут: сьогодні у Дніпрі трамваї №19 закінчать роботу ранішеРусский

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