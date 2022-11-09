Сайт Дніпра Новини Плануйте маршрут: сьогодні у Дніпрі трамваї №19 закінчать роботу раніше Плануйте маршрут: сьогодні у Дніпрі трамваї №19 закінчать роботу раніше
У середу, 9 листопада, трамваї №19 закінчать роботу раніше. Це пов’язано з ремонтом колії. Його проводять на Кайдацькому мосту.
Про це повідомляє Дніпровська міська рада.
Останні відправлення:
від Старомостової площі – о 19:15; від житлового масиву Лівобережний-3 – о 20:32.
Будь ласка, враховуйте це під час планування своїх поїздок.
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Українська Русский Надежда Захарченко
Автор:
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