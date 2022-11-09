Плануйте маршрут: сьогодні у Дніпрі трамваї №19 закінчать роботу раніше

У середу, 9 листопада, трамваї №19 закінчать роботу раніше. Це пов’язано з ремонтом колії. Його проводять на Кайдацькому мосту.

Про це повідомляє Дніпровська міська рада.

Останні відправлення:

від Старомостової площі – о 19:15;

– о 19:15; від житлового масиву Лівобережний-3 – о 20:32.

Будь ласка, враховуйте це під час планування своїх поїздок.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: