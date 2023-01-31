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  • Плануйте маршрут: у Дніпрі працюють технічні рейси електротранспорту 31 січня

Плануйте маршрут: у Дніпрі працюють технічні рейси електротранспорту 31 січня

Сьогодні 08:30
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У вівторок, 31 січня, у Дніпрі на маршрутах електротранспорту працюють технічні рейси.

Новости Днепра про Плануйте маршрут: у Дніпрі працюють технічні рейси електротранспорту 31 січня

На тролейбусних маршрутах №1, 2, 5, 6, 7, 9, 12, 16, 20 курсують 37 транспортних засобів.

На трамвайні маршрути №1, 5, 9, 11, 12, 15, 17, 18, 19 вийшло 50 вагонів.

Режим роботи технічних рейсів у робочі дні: з 06:00 до 10:00 та з 16:00 до 21:00.

Енергетична ситуація залишається складною. У зв’язку з цим ситуація з рухом технічних рейсів протягом дня може змінюватись.

Також по місту працює 90 автобусних маршрутів у загальній кількості 787 автобусів (з них 150 – автобуси великої місткості).

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Новости Днепра про Плануйте маршрут: у Дніпрі працюють технічні рейси електротранспорту 31 січняУкраїнська Новости Днепра про Плануйте маршрут: у Дніпрі працюють технічні рейси електротранспорту 31 січняРусский

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