Плануйте маршрут: у Дніпрі працюють технічні рейси електротранспорту 31 січня

На тролейбусних маршрутах №1, 2, 5, 6, 7, 9, 12, 16, 20 курсують 37 транспортних засобів.
На трамвайні маршрути №1, 5, 9, 11, 12, 15, 17, 18, 19 вийшло 50 вагонів.
Режим роботи технічних рейсів у робочі дні: з 06:00 до 10:00 та з 16:00 до 21:00.
Енергетична ситуація залишається складною. У зв’язку з цим ситуація з рухом технічних рейсів протягом дня може змінюватись.
Також по місту працює 90 автобусних маршрутів у загальній кількості 787 автобусів (з них 150 – автобуси великої місткості).
Читайте також:
Автор:
Росіяни продовжують вести наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямках,…
Війна продовжує забирати життя наших Захисників. 25 січня загинув воїн…
У Дніпрі за добу з 29 на 30 січня підтвердили…
Вихованець ДВУФК в перший день змагання завоював «золото» на дистанції…