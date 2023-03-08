Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Плануйте маршрут: 9 березня перший трамвай скоротить свій маршрут

Сьогодні 21:15
просмотров

9 березня з 11:00 до 13:00 трамвай № 1 ходитиме скороченим маршрутом.

Новости Днепра про Плануйте маршрут: 9 березня перший трамвай скоротить свій маршрут

Трамвай їхатиме від пл. Вокзальна до вул. Центральна.
 
Це пов’язано з ремонтом контактної мережі.
 

Читайте також:

Новости Днепра про Плануйте маршрут: 9 березня перший трамвай скоротить свій маршрутУкраїнська Новости Днепра про Плануйте маршрут: 9 березня перший трамвай скоротить свій маршрутРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Виліз з вікна палаючої квартири: в Дніпрі чоловікові дивом вдалося врятуватися
    Новини Дніпра
    Сьогодні 20:30
    Виліз з вікна палаючої квартири: в Дніпрі чоловікові дивом вдалося врятуватися

    У Дніпрі на вулиці Калиновій горіла квартира на 9 поверсі,…

    Варварство: на Черкащині підлітки поглумилися над могилою бійця ЗСУ
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:45
    Варварство: на Черкащині підлітки поглумилися над могилою бійця ЗСУ

    У селі Івахни Уманського району Черкаської області підлітки поглумилися над…

    Обстріл Нікополя: поранено п’ятьох людей, серед них діти
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:15
    Обстріл Нікополя: поранено п’ятьох людей, серед них діти

    Російська армія за день тричі обстріляла Нікопольський район Дніпропетровської області,…

    РФ знову обстріляла цивільні об’єктів, – Генштаб
    Сьогодні 18:45
    РФ знову обстріляла цивільні об’єктів, – Генштаб

    Українські бійці знищили командний пункт окупантів, а російські військові обстрілюють…

    Наверх