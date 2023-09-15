Після повернення податків на АЗС побільшало неякісного пального: де мешканцям Дніпра краще не заправляти авто

В Україні з 1 липня податки на пальне повернулися на довоєнний рівень.

За два з половиною місяці після цього ціни на АЗС виросли більш ніж на 8 грн/літр. За переконанням фахівців Інституту споживчих експертиз, у зв’язку з цим настав зоряний час для бодяжників пального. Тому вони вирішили ініціювати масштабну перевірку бензину А-95, щоб визначити, на яких АЗС продають неякісне пальне.

Отже, дослідники відібрали проби бензину А-95 в найбільших всеукраїнських мережах (ОККО, WOG, SOCAR, AMIC, УКРНАФТА, АВІАС+, MARSHALL, SHELL, UPG, БРСМ-Нафта, U.GO), а також у серйозних регіональних гравців (PARALLEL, дніпровська NEFTEK, полтавська BVS та харківська ОВІС). Експерти не оминули увагою і невеличкі мережі, які оперують в райцентрах і невеликих містах (24\7, KCEM, DNIPRO OIL GROUP).

Зразки були перевірені за основними параметрами – октанове число, вміст сірки та об’ємні частини ароматичних вуглеводнів та бензолу. Додатково експерти перевірили вміст біоетанолу (спирту), ізопропілового спирту та етерів.

За даними фахівців Інституту споживчих експертиз, бензин А-95 відповідає вимогам ДСТУ на таких заправках: загальнонаціональні мережі – SOCAR, ОККО, WOG, AMIC, регіональні мережі – запорізька PARALLEL та харківська ОВІС. Бензини А-95 у УКРНАФТА, UPG, MARSHALL, SHELL та NEFTEK також відповідали стандарту Євро 5, але з показниками, що впритул наблизилися до граничних норм.

А от на заправках БРСМ-Нафта, АВІАС+, U.GO, BVS, 24\7, KCEM, DNIPRO OIL GROUP у бензині А-95 експерти виявили значні порушення якості. Наприклад, у BVS та U.GO октанове число не відповідає нормі – 94,6 од. та 94,2 од. відповідно (норма – не менше 95 одиниць). А ось на заправках 24\7 та KCEM під виглядом «дев’яносто п’ятого» реалізується бензин «А-89».

Це чіткий маркер саморобного палива, виготовленого в кустарних умовах, – зазначили в Інституті споживчих експертиз.

Що стосується шкідливої для двигун та екології сірки, рекордсменом став «бензин» з АЗС KCEM. Вміст сірки у цій пробі перевищувала норму в 50 раз, тобто 529 мг/кг. На цьому фоні 30 мг/кг у DNIPRO OIL GROUP та 18 у U.GO – взагалі ні про що. Об’ємна частка отруйного бензолу в пробах теж не відстала. В бензині з АЗС KCEM– майже восьмикратне перевищення (7,7%), у АВІАС, DNIPRO OIL GROUP – шестикратне. Додатково експерти перевірили зразки на вміст біоетанолу (спирту), ізопропілового спирту та простих етерів. Так, двократне перевищення вмісту спирту було виявлено у А-95 мережі БРСМ-Нафта (10,6 % при нормативі не більше 5%).

Вибирайте якісне пальне, щоб потім не ремонтувати авто!

Подробиці – в інфографіці:

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