Після новин про ГЕС ціни на воду в Кривому Розі б’ють рекорди: за 6 літрів просять 239 гривень

Подекуди ціни на воду в Кривому Розі "кусаються".

Мешканці Кривого Рогу повідомляють, що в деяких супермаркетах ціни на питну воду рекордно зросли. За 6 літрів негазованої мінеральної води просять 239 гривень. На стенді з пляшками також є оголошення про те, що в одні руки дають тільки один бутиль. Усьому виною ажіотаж, який почався після новин про підрив Каховської ГЕС.

Зауважимо, що у Дніпрі шестилітровий бутиль цієї води коштує приблизно 50 гривень.

Що цікаво, замовити воду подекуди вже не можна навіть онлайн. Її розібрали навіть в аптеках. На скрині один із брендів, але з іншими ситуація не краща.

Місцеві повідомляють, що розбирають в основному негазовану воду у великих пляшках. До мінералки та солодкої ще не добралися, тому можливо все ще не так погано.

Що каже влада Кривого Рогу

Раніше у міськраді Кривого Рогу закликали не панікувати. 30% споживачів міста точно будуть з водою, а ось у 70% будуть певні обмеження. Вони стосуються тих районів, куди вода доходить з Південного водосховища, яке залежить від Каховського.

У Кривому Розі для населення тиск води буде знижуватися з 22.00 вечора до 05.00 ранку. У цей час вода діставатиме лише до перших поверхів будинків. Мешканцям приватного сектору заборонять поливати городи, а у селах по дузі від Інгульця через низ до Софіївки подача води буде лише з 08.00 ранку до 12.00 дня.

Очільник ОВА Сергій Лисак у своєму зверненні зазначив, що панікувати не варто. Наразі усі з водою, а влада вже продумала, як забезпечуватиме водою людей, у разі погіршення ситуації.

Раніше ми вже писали про те, що у Кривому Розі вишикувалися черги за водою.

Зауважимо, що у Дніпрі проблем з водою не буде, адже ми не залежимо від Каховського водосховища.

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