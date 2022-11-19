Після нічної зливи на вулицях Дніпра валяються десятки номерних знаків (ФОТО)

У Дніпрі після зливи знаходять загублені номерні знаки.

У Дніпрі після нічної зливи на вулицях міста знаходять загублені номерні знаки.

Ось такий улов біля стоянки на Клочко. Фото номерних знаків публікують в телеграм-каналах міста.

Такий улов на вулиці Вітчизняній. Усі дістали з води, яка затопила вулиці.

Нагадаємо, сьогодні вночі була сильна злива, через яку вулиці міста перетворилися на озера. Наразі вода майже пішла.

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