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  • Після нічної зливи на вулицях Дніпра валяються десятки номерних знаків (ФОТО)

Після нічної зливи на вулицях Дніпра валяються десятки номерних знаків (ФОТО)

Сьогодні 13:43
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У Дніпрі після зливи знаходять загублені номерні знаки.

У Дніпрі після нічної зливи на вулицях міста знаходять загублені номерні знаки.

Ось такий улов біля стоянки на Клочко. Фото номерних знаків публікують в телеграм-каналах міста.

Новости Днепра про Після нічної зливи на вулицях Дніпра валяються десятки номерних знаків (ФОТО)

Такий улов на вулиці Вітчизняній. Усі дістали з води, яка затопила вулиці.

Новости Днепра про Після нічної зливи на вулицях Дніпра валяються десятки номерних знаків (ФОТО)

Нагадаємо, сьогодні вночі була сильна злива, через яку вулиці міста перетворилися на озера. Наразі вода майже пішла.

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Новости Днепра про Після нічної зливи на вулицях Дніпра валяються десятки номерних знаків (ФОТО)Українська

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