Після нічної зливи на вулицях Дніпра валяються десятки номерних знаків (ФОТО)

У Дніпрі після нічної зливи на вулицях міста знаходять загублені номерні знаки.
Ось такий улов біля стоянки на Клочко. Фото номерних знаків публікують в телеграм-каналах міста.
Такий улов на вулиці Вітчизняній. Усі дістали з води, яка затопила вулиці.
Нагадаємо, сьогодні вночі була сильна злива, через яку вулиці міста перетворилися на озера. Наразі вода майже пішла.
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