Після численних заяв Філатова у Держгеокадастрі спростили отримання документів для дніпрян

У Дніпрі суттєво спростилося отримання нормативної оцінки земельної ділянки — документа, необхідного, щоб орендувати її у міста.

Це стало можливим після численних звернень міської влади та мера Дніпра Бориса Філатова до центральної влади, НАБУ, РНБО щодо зловживань в обласному Держгеокадастрі. Як відомо, раніше багато заявників скаржилися на непрозорі та відверто корупційні схеми в обласній ланці відомства. Штучне затягування змушувало людей чекати на документи по декілька років. Це створило чергу у понад 7 тис. заявок. Шкоди зазнавав і бізнес, і містяни — адже бюджет Дніпра роками недоотримував гроші за користування землею комунальної власності. Торік у червні під час Конгресу місцевих та регіональних влад у Дніпрі очільник міста отримав від Президента Володимира Зеленського запевнення в розумінні проблеми.

Тепер, без корупційної схеми, отримати оцінку земельної ділянки можна швидко і головне — безкоштовно.

Для цього треба зайти на сайт Держгеокадастру. Далі заповнити та відправити заявку, скориставшись ЕЦП. Потім за декілька хвилин готовий документ надійде на електронну пошту. У паперовому вигляді його так само можна замовити і отримати в найближчому ЦНАПі.

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