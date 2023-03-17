Пішов з життя заступник голови адмінкомісії міськради у Дніпрі

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник мера Дніпра Михайло Лисенко.
Церемонія прощання відбудеться 18.03.2023 об 11:00 у приміщенні Дніпровського академічного театру (пр. Дмитра Яворницького, 97).
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