Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Пішов з життя заступник голови адмінкомісії міськради у Дніпрі

Сьогодні 21:15
просмотров

17 березня пішов із життя заступник голови адміністративної комісії Дніпровської міської ради Олексій Качура.

Новости Днепра про Пішов з життя заступник голови адмінкомісії міськради у Дніпрі

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник мера Дніпра Михайло Лисенко.

Новости Днепра про Пішов з життя заступник голови адмінкомісії міськради у Дніпрі

Церемонія прощання відбудеться 18.03.2023 об 11:00 у приміщенні Дніпровського академічного театру (пр. Дмитра Яворницького, 97).

Читайте також:

Новости Днепра про Пішов з життя заступник голови адмінкомісії міськради у ДніпріУкраїнська Новости Днепра про Пішов з життя заступник голови адмінкомісії міськради у ДніпріРусский

Автор:


#
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Вклеїла свою фотографію: у Дніпрі у жінки виявили паспорт зі слідами підробки
    Новини Дніпра
    Сьогодні 20:30
    Вклеїла свою фотографію: у Дніпрі у жінки виявили паспорт зі слідами підробки

    Патрульні виявили у жінки паспорт зі слідами підробки.

    Українці обрали нову назву для Південної залізниці: результати опитування у «Дії»
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:45
    Українці обрали нову назву для Південної залізниці: результати опитування у «Дії»

    Українці у «Дії» проголосували за нову назву для Південної залізниці.…

    Жителям Дніпра дали 10 днів, щоби здати зброю
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:15
    Жителям Дніпра дали 10 днів, щоби здати зброю

    Жителі Дніпра, яким на початку повномасштабного вторгнення видали зброю, зобов'язані…

    В Бахмуті тривають позиційні бої, – Генштаб
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:45
    В Бахмуті тривають позиційні бої, – Генштаб

    Росіяни зазнають втрат на Сватівському напрямку, а в Бахмуті постійно…

    Наверх