Пішов навпростець: на Дніпропетровщині чоловік потрапив під потяг

У Павлограді, що на Дніпропетровщині чоловік потрапив під потяг.

Про цю історію розповіла співробітниця Обласного центру екстренної медичної допомоги Світлана Зайчикова.

За словами медиків, 75-річний чоловік вирішив піти навпростець через залізничні колії. Приїхавши на виклик, фельдшери знайшли чоловіка, який отримав травми, потрапивши під потяг.

У нього була неповна ампутації правої руки, множинні травми скелета, скальповані рани голови та підозра на пошкодження внутрішніх органів.

На місці медики зупинили кровотечу та знеболили пацієнта. Для стабілізацію стану вони вкололи йому фізрочини. У важкому стані чоловіка госпіталізуаали до Павлоградської лікарні.

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