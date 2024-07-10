Пішов на ставок та не повернувся: на Дніпропетровщині розшукують 10-річного хлопчика

Про це йдеться у дописі пресслужби поліції Дніпропетровської області.
За попередньою інформацією, хлопчик пішов з місця мешкання 9 липня близько 11:00. Відомо, що він направлявся на ставок, що в селищі Пушкарівка Кам’янського району.
Станом на ранок 10 липня Станіслав додому не повернувся.
Прикмети: зріст 130 см, худорлявий, лисий, очі блакитні.
Особливі прикмети: біля правої брови – невеликий шрам.
У випадку, якщо ви маєте будь-яку інформацію про можливе місце перебування 10-річного Станіслава Шевченко, повідомляйте у поліцію за телефонами: (05658) 6-06-02, 097 556- 86- 84, 096-586-94-41 або 102.
Нагадаємо, у Дніпрі понад два тижні розшукують 41-річну жінку.
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