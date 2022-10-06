Пішов на фронт добровольцем: на війні загинув поліцейський з Дніпропетровщини
Пішов на фронт добровольцем: на війні загинув поліцейський з Дніпропетровщини
Вчора 07:15
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27 липня на Донеччині загинув 42-річний поліцейський з Дніпропетровщині Петро Андрійченко.
З 2014 року її чоловік брав участь в антитерористичній операції та захищав цілісність України. У 2022 році, коли почалося повномасштабне російське вторгнення, він без сумнівів знову став на захист Батьківщини. Петро Андрійченко народився 11 червня 1980 року у Царичанському районі. У лютому 2002 року став курсантом Криворізького училища професійної підготовки працівників міліції, потім працював в підрозділі забезпечення Царичанського районного відділу міліції. З 2021 року – помічник чергового чергової частини відділення поліції № 11 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області. Мав 20-річний стаж роботи в органах внутрішніх справ. У чоловіка залишились син та дружина.
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