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Пішов на фронт добровольцем: на війні загинув поліцейський з Дніпропетровщини

Вчора 07:15
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27 липня на Донеччині загинув 42-річний поліцейський з Дніпропетровщині Петро Андрійченко.
Новости Днепра про Пішов на фронт добровольцем: на війні загинув поліцейський з Дніпропетровщини

З 2014 року її чоловік брав участь в антитерористичній операції та захищав цілісність України. У 2022 році, коли почалося повномасштабне російське вторгнення, він без сумнівів знову став на захист Батьківщини.
Петро Андрійченко народився 11 червня 1980 року у Царичанському районі. У лютому 2002 року став курсантом Криворізького училища професійної підготовки працівників міліції, потім працював в підрозділі забезпечення Царичанського районного відділу міліції. З 2021 року –  помічник чергового чергової частини відділення поліції № 11 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області.
Мав 20-річний стаж роботи в органах внутрішніх справ.
У чоловіка залишились син та дружина.

Новости Днепра про Пішов на фронт добровольцем: на війні загинув поліцейський з Дніпропетровщини

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Новости Днепра про Пішов на фронт добровольцем: на війні загинув поліцейський з ДніпропетровщиниУкраїнська Новости Днепра про Пішов на фронт добровольцем: на війні загинув поліцейський з ДніпропетровщиниРусский

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