Пішли з дому та не повернулися: у Кривому Розі правоохоронці розшукують трьох дітей

Поліція Кривого Рогу розшукує 14-річного Боярінова Мирослава, 11-річного Шаповалового Олександра та 14-річного Розмахніна Романа.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП у Дніпропетровській області.

Діти залишили місце мешкання вчора, 24 червня, близько 18:20, та станом на сьогоднішній ранок не повернулися.

Прикмети Мирослава: на вигляд 12-13 років, зріст 153 см, худорлявої статури, коротке світло-русяве волосся, карі очі. Був одягнений: синя футболка з надписами, чорні шорти, чорні босоніжки.

Прикмети Олександра: на вигляд 12-13 років, зріст 160 см, худорлявої статури, коротке світло-русяве волосся, карі очі. Був одягнений: чорна футболка з надписами, чорні шорти, чорні кросівки. З особливих прикмет: веснянки на обличчі.

Прикмети Романа: на вигляд 13-14 років, зріст 160 см, худорлявої статури, коротке світло-русяве волосся, карі очі. Був одягнений: чорна футболка з надписами, сірі шорти з чорними полосами, чорні босоніжки.

У разі, якщо ви маєте інформаці про можливе місцеперебування неповнолітніх Мирослава, Олександра та Романа, повідомляйте до відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції або за телефонами: 067-110-16-42 або 102.

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