Пішла з життя медична директорка однієї із лікарень Дніпра

Пішла з життя медична директорка лікарні імені Руднєва Марина Чекан.

Про сумну звістку повідомили колеги Марини Костянтинівни.

Відомо, що у лікарні зупинилося серце 15 серпня.

При житті лікарка пройшла шлях від акушера-гінеколога до медичного директора, акушера-гінеколога вищої категорії, присвятивши все своє життя медицині.

Пані Марина навчалася у Дніпропетровському медичному університеті, завершивши навчання у 1981 році отримала спеціальність – лікувальна справа. З 1981 по 1991 роки працювала акушером-гінекологом в Дніпропетровській міській лікарні № 9. З 1991 по 1994 роки працювала акушером-гінекологом в лікарні № 4. З 1994 року працювала в Дніпропетровській міській клінічній лікарні № 2 на посаді завідувача, лікаря акушера-гінеколога. Далі з 1996 стала заступником головного лікаря. До 2024 року працювала на посаді медичного директора в лікарні імені Руднєва.

Під час своєї медичної кар’єри вона зарекомендувала себе досвідченим керівником, і оперативно вирішувала лікувально-діагностичні та організаційні питання. Марина постійно підвищувала свою кваліфікацію, відвідувала лікарські конференції, виступала з доповідями на лікарняних та міських семінарах. За період роботи в лікарні Руднєва вона впровадила в практику нові методи проведення оперативних втручань (малоінвазивні операції, лапароскопічні оперативні втручання в гінекології). Її пам’ятають, як принципову, тактичну, вимогливу до себе та співробітників, ретельну людину. У 2010 році була відзначена Почесною грамотою Міністерства охорони здоров′я України. У 2018 році була нагороджена Почесною грамотою Голови Дніпропетровської обласної ради, – розповідають колеги.

Адміністрація, колектив лікарні, колишні пацієнти висловлюють щирі співчуття родині Чекан Марини Костянтинівни. Про час та місце прощання повідомлять додатково.

Читайте також:

Українська

Автор: