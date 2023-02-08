Пішла з дому і не повернулася: у Кривому Розі вже два тижні розшукують Марію Макогон

Про це повідомляють фахівці та фахівчині відділу комунікації поліції Дніпропетровської області за матеріалами Криворізького районного управління поліції.
Відомо, що жінці 85 років, вона пішла з дому 24 січня та досі не повернулася.
Жінка виглядає на свій вік, її зріст 160-165 сантиметрів, має повну статуру, сиве волосся середньої довжини.
Особливі прикмети: ходить із паличкою в руках, в окулярах, сутулиться.
Якщо Вам відома будь-яка інформація про місце перебування Марії Макогон, треба повідомити до Криворізького районного управління поліції або за телефонами 102, (067) 568 90 99.
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