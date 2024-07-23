Пішла з дому 4 дні тому: на Дніпропетровщині розшукують 15-річну дівчину

Поліція Кам’янського розшукує 15-річну Дар’ю Плужник.
Про це повідомили у ГУНП в Дніпропетровській області.
За попередньою інформацією, 19 липня неповнолітня пішла з місця мешкання, що розташоване на вулиці Миру. Станом на ранок 23 липня її місцеперебування невідоме.
Прикмети: зріст 160 см, худорлява, чорне волосся нижче плечей, темні очі.
Була одягнена: біла футболка, світлі короткі шорти, світлі сандалі. На руці браслет – біжутерія. На шиї срібний ланцюжок з хрестиком.
При собі мала зелену еко сумку АТБ.
Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцеперебування неповнолітньої Дарії Плужник, повідомляйте у поліцію за телефонами: 096-586-94-41 або 102.
Нагадаємо, вчора ми писали, що на Дніпропетровщині розшукали зниклого 13-річного хлопця.
Читайте також:
Автор: