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Пішла з дому 3 доби тому: у Дніпрі розшукують 71-річну жінку

Сьогодні 11:09
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Поліція Дніпра розшукує 71-річну Ярему Світлану Тимофіївну.

Новости Днепра про Пішла з дому 3 доби тому: у Дніпрі розшукують 71-річну жінку

У Дніпрі зникла жінка похилого віку. 

Про це повідомляють в пресслужбі ГУНП в Дніпропетровській області. 

Попередньо відомо, що жінка пішла з дому, розташованому в Новокодацькому районі у Дніпрі, 9 серпня приблизно о 18:00. Станом на 11:00 13 серпня її місцеперебування невідоме. 

Прикмети: зріст 160 см, худорлявої статури, волосся сиве до плечей.

Одягнена: сині джинси, темна кофта, темно-сині кросівки, світлий сонцезахисний капелюх.

Якщо Вам відома будь-яка інформація про можливе місцеперебування зниклої 71-річної Яреми Світлани Тимофіївни, прохання повідомити до поліції за телефонами: 097 13 87 837, 099 05 01 394 або 102.

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Новости Днепра про Пішла з дому 3 доби тому: у Дніпрі розшукують 71-річну жінкуУкраїнська Новости Днепра про Пішла з дому 3 доби тому: у Дніпрі розшукують 71-річну жінкуРусский

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