Пішла з дому 3 доби тому: у Дніпрі розшукують 71-річну жінку

Поліція Дніпра розшукує 71-річну Ярему Світлану Тимофіївну.

У Дніпрі зникла жінка похилого віку.

Про це повідомляють в пресслужбі ГУНП в Дніпропетровській області.

Попередньо відомо, що жінка пішла з дому, розташованому в Новокодацькому районі у Дніпрі, 9 серпня приблизно о 18:00. Станом на 11:00 13 серпня її місцеперебування невідоме.

Прикмети: зріст 160 см, худорлявої статури, волосся сиве до плечей.

Одягнена: сині джинси, темна кофта, темно-сині кросівки, світлий сонцезахисний капелюх.

Якщо Вам відома будь-яка інформація про можливе місцеперебування зниклої 71-річної Яреми Світлани Тимофіївни, прохання повідомити до поліції за телефонами: 097 13 87 837, 099 05 01 394 або 102.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: