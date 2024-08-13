Пішла з дому 3 доби тому: у Дніпрі розшукують 71-річну жінку

У Дніпрі зникла жінка похилого віку.
Про це повідомляють в пресслужбі ГУНП в Дніпропетровській області.
Попередньо відомо, що жінка пішла з дому, розташованому в Новокодацькому районі у Дніпрі, 9 серпня приблизно о 18:00. Станом на 11:00 13 серпня її місцеперебування невідоме.
Прикмети: зріст 160 см, худорлявої статури, волосся сиве до плечей.
Одягнена: сині джинси, темна кофта, темно-сині кросівки, світлий сонцезахисний капелюх.
Якщо Вам відома будь-яка інформація про можливе місцеперебування зниклої 71-річної Яреми Світлани Тимофіївни, прохання повідомити до поліції за телефонами: 097 13 87 837, 099 05 01 394 або 102.
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