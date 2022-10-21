Пірнув і пішов на дно: у Дніпрі 14-річний хлопець захлинувся у басейні

У Дніпрі 14-річний підліток мало не потонув у басейні.

Нещасний випадок стався у басейні, де хлопець професійно займався плаванням. Якоїсь миті він пірнув під воду і не з’явився на її поверхні.

Тренер, яка стежила за плавцями, одразу побачила це, миттєво витягла хлопця на поверхню. Вона викликала бригаду екстреної медичної допомоги та негайно приступила до серцево-легеневої реанімації.

До моменту прибуття медиків тренер змогла запустити серце і дихання хлопця, але у нього залишилися порушення функціонування організму. Підлітка госпіталізували.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: