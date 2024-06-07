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  • Підвищувала собі зарплату: ексбухгалтерка ліцею у Жовтих Водах заволоділа понад 1 млн грн

Підвищувала собі зарплату: ексбухгалтерка ліцею у Жовтих Водах заволоділа понад 1 млн грн

Сьогодні 15:27
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На Дніпропетровщині ексбухгалтерку ліцею будуть судити.

Новости Днепра про Підвищувала собі зарплату: ексбухгалтерка ліцею у Жовтих Водах заволоділа понад 1 млн грн

Посадовиця незаконно привласнила бюджетні кошти під час нарахування заробітної плати. Про це повідомляє ГУНП у Дніпропетровській області. 

Колишня головна бухгалтерка одного із комунальних ліцеїв у Жовтих Водах підозрюється у заволодінні бюджетними коштами. Відомо, що 41-річна місцева жителька в період з січня 2022 року по грудень 2023 року виготовляла платіжні доручення, у які вносила свідомо неправдиві відомості про загальну суму грошей, призначених для виплати заробітної платні співробітникам.

За понад рік посадовиця заволоділа грошовими коштами бюджетного закладу у сумі понад 1 мільйон гривень. 

Нині ексбухгалтерці оголосили про підрозру за статтями:

  • ч. 2, 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем)
  • ч. 1, 3  ст. 362  (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї)

Досудове розслідування триває. 

Новости Днепра про Підвищувала собі зарплату: ексбухгалтерка ліцею у Жовтих Водах заволоділа понад 1 млн грн

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Новости Днепра про Підвищувала собі зарплату: ексбухгалтерка ліцею у Жовтих Водах заволоділа понад 1 млн грнУкраїнська

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