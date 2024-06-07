Підвищувала собі зарплату: ексбухгалтерка ліцею у Жовтих Водах заволоділа понад 1 млн грн

На Дніпропетровщині ексбухгалтерку ліцею будуть судити.

Посадовиця незаконно привласнила бюджетні кошти під час нарахування заробітної плати. Про це повідомляє ГУНП у Дніпропетровській області.

Колишня головна бухгалтерка одного із комунальних ліцеїв у Жовтих Водах підозрюється у заволодінні бюджетними коштами. Відомо, що 41-річна місцева жителька в період з січня 2022 року по грудень 2023 року виготовляла платіжні доручення, у які вносила свідомо неправдиві відомості про загальну суму грошей, призначених для виплати заробітної платні співробітникам.

За понад рік посадовиця заволоділа грошовими коштами бюджетного закладу у сумі понад 1 мільйон гривень.

Нині ексбухгалтерці оголосили про підрозру за статтями:

ч. 2, 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем)

ч. 1, 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї)

Досудове розслідування триває.

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