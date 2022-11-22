Підвищення пенсій в грудні 2022 року: кому зроблять перерахунок

1 грудня деяким пенсіонерам збільшать розмір виплат. Розповідаємо, кому пощастило.

Перш за все, з 1 грудня збільшиться мінімальна пенсія. Вона зросте з 2027 гривень до 2093 гривень. Таким чином, максимальну пенсію піднімуть відразу на 660 гривень і вона складатиме 20 930 гривень.

Проте більшість пенсіонерів підвищення не відчують. Збільшиться розмір виплат тільки у:

Отримувачі мінімальної пенсії (ті, хто не мав достатнього страхового стажу);

Отримувачі максимальної пенсії (10 прожиткових мінімумів за законом);

Ті, у кого страховий стаж перевищує мінімум для виходу на пенсію. Їм за кожен рік роботи понад норму пенсію збільшать на 1% (з грудня 2022 року це 20,93 гривні).

Якщо хочете дізнатися скільки саме будете отримувати після перерахунку – це можна зробити на Порталі ПФУ.

зареєструватись на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою кваліфікованого електронного підпису;

обрати алгоритм розрахунку пенсії – як за введеними даними, так і враховуючи стаж, що буде набуто на дату настання пенсійного віку;

актуалізувати дані щодо трудової діяльності – доповнити періоди трудової діяльності з визначенням заробітної плати та відредагувати (за потреби) суми щомісячного заробітку;

виконати розрахунок пенсії, натиснувши кнопку Зберегти та розрахувати;

переглянути дані щодо розміру майбутньої пенсії з урахуванням страхового стажу на дату розрахунку, а також протокол розрахунку.

Результати будуть доступні в особистому кабінеті на сайті.

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