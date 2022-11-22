Підвищення пенсій в грудні 2022 року: кому зроблять перерахунок
1 грудня деяким пенсіонерам збільшать розмір виплат. Розповідаємо, кому пощастило.
Перш за все, з 1 грудня збільшиться мінімальна пенсія. Вона зросте з 2027 гривень до 2093 гривень. Таким чином, максимальну пенсію піднімуть відразу на 660 гривень і вона складатиме 20 930 гривень.
Проте більшість пенсіонерів підвищення не відчують. Збільшиться розмір виплат тільки у:
Отримувачі мінімальної пенсії (ті, хто не мав достатнього страхового стажу); Отримувачі максимальної пенсії (10 прожиткових мінімумів за законом); Ті, у кого страховий стаж перевищує мінімум для виходу на пенсію. Їм за кожен рік роботи понад норму пенсію збільшать на 1% (з грудня 2022 року це 20,93 гривні).
Якщо хочете дізнатися скільки саме будете отримувати після перерахунку – це можна зробити на
Порталі ПФУ. зареєструватись на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою кваліфікованого електронного підпису; обрати алгоритм розрахунку пенсії – як за введеними даними, так і враховуючи стаж, що буде набуто на дату настання пенсійного віку; актуалізувати дані щодо трудової діяльності – доповнити періоди трудової діяльності з визначенням заробітної плати та відредагувати (за потреби) суми щомісячного заробітку; виконати розрахунок пенсії, натиснувши кнопку Зберегти та розрахувати; переглянути дані щодо розміру майбутньої пенсії з урахуванням страхового стажу на дату розрахунку, а також протокол розрахунку.
Результати будуть доступні в особистому кабінеті на сайті.
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Автор:
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