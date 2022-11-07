Підвал багатоповерхівки в Дніпрі заставили басейнами з водою, щоб вирощувати морепродукти

Про це розповів місцевий мешканець Ігор Кочерга.
За словами дніпрянина, у багатоповерхівці по вулиці Гетьманській, 7 відбуваються “дивовижні речі”. У підвалі хтось розмістив купу басейнів з водою. У таких зазвичай вирощують раків, равликів чи креветок. Що саме виробляють тут ніхто не знає, але через таку діяльність в будинку проблеми з каналізацією та з’явилася купа комах.
Ігор зазначив, що будинок ще невведений в експлуатацію, тому скоріш за все, якісь горе-бізнесмени вирішили влаштувати тут виробництво морепродуктів. Наразі, мешканці намагаються зв’язатися з Держпродспожив службою, щоб ті перевірили підприємців.
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Яна Юхименко
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