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  • Підрив Каховської ГЕС: на Дніпропетровщині відкрили пункти зі швидкими тестами на холеру

Підрив Каховської ГЕС: на Дніпропетровщині відкрили пункти зі швидкими тестами на холеру

Сьогодні 06:45
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У постраждалих внаслідок підриву Каховської ГЕС районах відкрили інфекційні хаби, які забезпечені швидкими тестами для діагностики холери. Звернутись можуть пацієнти з інфекційними хворобами.

Новости Днепра про Підрив Каховської ГЕС: на Дніпропетровщині відкрили пункти зі швидкими тестами на холеру

Про це йде мова у заяві Міністерства охорони здоров’я України.

Інфекційні хаби розгорнули у лікарнях на території Миколаївської, Херсонської та Дніпропетровської областей. В них прийматимуть пацієнтів з гострими кишковими й іншими інфекційними хворобами.

“У визначених медзакладах вже розгорнули додаткові ліжка для пацієнтів”, – заявили в МОЗ.

Наразі всі хаби отримали препарати, які необхідні для швидкої діагностики та лікування холери.

На сьогодні, за даними міністерства, епідеміологічна ситуація на постраждалих територіях прогнозована та керована. На території областей, які зазнали підтоплення, посилено епідеміологічний нагляд. В Одеській, Миколаївській і Херсонській областях сформовано 38 точок моніторингу води поверхневих водойм вздовж річища та морського узбережжя.

За підсумками проведених досліджень, вода, яка централізовано подається або підвозиться населенню, а також бутильована вода, відповідає Державним санітарним правилам та нормам і є безпечною для споживання.

В МОЗ пояснили, що за необхідності, якщо в Херсонській області бракуватиме медиків певної спеціалізації, залучатимуться спеціалісти з інших областей.

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Новости Днепра про Підрив Каховської ГЕС: на Дніпропетровщині відкрили пункти зі швидкими тестами на холеруУкраїнська Новости Днепра про Підрив Каховської ГЕС: на Дніпропетровщині відкрили пункти зі швидкими тестами на холеруРусский

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