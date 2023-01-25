Підробив права та катався Дніпром під час комендантської години: у місті затримали водія

У Дніпрі на проспекті Яворницького затримали водія Nissan із підробленими правами.

Під час комендантської години на проспекті Яворницького зупинили автомобіль Nissan для перевірки. Водій надав документи, на яких було видно сліди підробки: голограми й мікродрук, що не відповідали вимогам, а також нерівномірність розподілу барвника.

Патрульні перевірили серію та номер посвідчення, і виявилося, що документ за даними бази МВС належить іншій людини. Водій розповів, що втратив водійське посвідчення через порушення правил дорожнього руху, і вирішив придбати підробку. На місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу.

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