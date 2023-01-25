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  • Підробив права та катався Дніпром під час комендантської години: у місті затримали водія

Підробив права та катався Дніпром під час комендантської години: у місті затримали водія

Сьогодні 22:00
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У Дніпрі на проспекті Яворницького затримали водія Nissan із підробленими правами.

Новости Днепра про Підробив права та катався Дніпром під час комендантської години: у місті затримали водія

Під час комендантської години на проспекті Яворницького зупинили автомобіль Nissan для перевірки. Водій надав документи, на яких було видно сліди підробки: голограми й мікродрук, що не відповідали вимогам, а також нерівномірність розподілу барвника.

Патрульні перевірили серію та номер посвідчення, і виявилося, що документ за даними бази МВС належить іншій людини. Водій розповів, що втратив водійське посвідчення через порушення правил дорожнього руху, і вирішив придбати підробку. На місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу.

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Новости Днепра про Підробив права та катався Дніпром під час комендантської години: у місті затримали водіяУкраїнська Новости Днепра про Підробив права та катався Дніпром під час комендантської години: у місті затримали водіяРусский

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