Підробив права та катався Дніпром під час комендантської години: у місті затримали водія

Під час комендантської години на проспекті Яворницького зупинили автомобіль Nissan для перевірки. Водій надав документи, на яких було видно сліди підробки: голограми й мікродрук, що не відповідали вимогам, а також нерівномірність розподілу барвника.
Патрульні перевірили серію та номер посвідчення, і виявилося, що документ за даними бази МВС належить іншій людини. Водій розповів, що втратив водійське посвідчення через порушення правил дорожнього руху, і вирішив придбати підробку. На місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу.
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