Підприємство у Дніпрі продавало обладнання для воєнних баз РФ

Мешканець Дніпра продавав росіянам обладнання для воєнних баз.

Цинічним бізнесом займався директор однієї із компаній Дніпра.

Як встановила СБУ, росіянам продавали трубопровідну арматуру (дискові затвори), які регулюють потоки рідин в інженерних мережах. Ця продукція потім використовувалася для облаштування воєнних баз на тимчасово окупованих територіях України, де мали дислокуватися російські військові.

Тільки за 2022 рік росіяни придбали цих запчастин на 2 млн гривень. Товар незаконно надсилали до РФ гуртовими партіями.

Організували постачання директор спеціалізованого підприємства у Дніпрі та його підлеглий, які після початку війни вийшли на замовників з РФ. Вони вигадали схему, яка дозволила обходити санкції.

Продукцію до РФ постачали через компанії, які працюють на Середньому Сході. Підприємства закуповували запчастини для власних потреб, але потім доставляли на територію Росії.

Для маскування “схеми” її організатори вносили неправдиві відомості до звітної та фінансово-господарської документації. Під час обшуків у підозрюваних вилучили документацію та техніку.

Зловмисникам загрожує до 12 років з конфіскацією майна. На корпоративні права та банківські рахунки підприємства наклали арешт.

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