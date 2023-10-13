Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Підприємство у Дніпрі продавало обладнання для воєнних баз РФ

Сьогодні 17:03
просмотров

Мешканець Дніпра продавав росіянам обладнання для воєнних баз.

Новости Днепра про Підприємство у Дніпрі продавало обладнання для воєнних баз РФ

Цинічним бізнесом займався директор однієї із компаній Дніпра. 

Як встановила СБУ, росіянам продавали трубопровідну арматуру (дискові затвори), які регулюють потоки рідин в інженерних мережах. Ця продукція потім використовувалася для облаштування воєнних баз на тимчасово окупованих територіях України, де мали дислокуватися російські військові. 

Тільки за 2022 рік росіяни придбали цих запчастин на 2 млн гривень. Товар незаконно надсилали до РФ гуртовими партіями.

Новости Днепра про Підприємство у Дніпрі продавало обладнання для воєнних баз РФ

Організували постачання директор спеціалізованого підприємства у Дніпрі та його підлеглий, які після початку війни вийшли на замовників з РФ. Вони вигадали схему, яка дозволила обходити санкції. 

Продукцію до РФ постачали через компанії, які працюють на Середньому Сході. Підприємства закуповували запчастини для власних потреб, але потім доставляли на територію Росії. 

Для маскування “схеми” її організатори вносили неправдиві відомості до звітної та фінансово-господарської документації. Під час обшуків у підозрюваних вилучили документацію та техніку. 

Зловмисникам загрожує до 12 років з конфіскацією майна. На корпоративні права та банківські рахунки підприємства наклали арешт. 

Новости Днепра про Підприємство у Дніпрі продавало обладнання для воєнних баз РФ

Новости Днепра про Підприємство у Дніпрі продавало обладнання для воєнних баз РФ

Читайте також:

Новости Днепра про Підприємство у Дніпрі продавало обладнання для воєнних баз РФУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Дніпрі показали 90-річну сосну, яку посадив власними руками Яворницький (ФОТО)
Новини Дніпра
Сьогодні 16:24
У Дніпрі показали 90-річну сосну, яку посадив власними руками Яворницький (ФОТО)

У Дніпрі росте дерево, яке посадив власними руками Дмитро Яворницький.

У Дніпрі чоловік ліг під колеса маршрутки
Новини Дніпра
Сьогодні 16:13
У Дніпрі чоловік ліг під колеса маршрутки

Сьогодні, 13 жовтня, у Дніпрі на вулиці Степана Бандери (раніше…

На Дніпропетровщині під час будівництва укриття на підлітка впав бетонний блок
Новини Дніпра
Сьогодні 15:55
На Дніпропетровщині під час будівництва укриття на підлітка впав бетонний блок

У Криничанському районі на підлітка впав бетонний блок.

ТОП-10 місць для велопрогулянки у Дніпрі цієї осені
Новини Дніпра
Сьогодні 15:10
ТОП-10 місць для велопрогулянки у Дніпрі цієї осені

Цими вихідними у Дніпрі синоптики обіцяють теплу та сонячну погоду.…

Наверх