Підпільний зал ігрових автоматів: у Запоріжжі затримали правопорушників

Правоохоронці вилучили речові докази протиправної діяльності, а на відвідувачів склали адмінматеріали. Двом з них вручені повістки до військкомату.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Запорізької області.

Поліцейські задокументували та припинили діяльність нелегального грального закладу в Олександрівському районі. Зал був розташований у підвальному приміщенні багатоквартирного житлового будинку та функціонував у режимі конспірації – двері зачинені, оснащені камерами відеоспостереження, розпізнавальні вивіски чи реклама відсутні. Послуги з доступу до азартних ігор надавалась клієнтам з використанням гральної техніки без передбаченої законом ліцензії.

В приміщенні нелегального закладу оперативники та слідчі Запорізького райуправління поліції за силової підтримки спецпризначенців КОРДу провели санкціонований обшук.

На момент візиту поліцейських в ігровому залі перебували 4 відвідувачі та жінка-адміністратор.

У результаті обшуку правоохоронці виявили та вилучили речові докази незаконного грального бізнесу: телевізор, 8 гральних автоматів, відеосервер, роутер, мобільний телефон, банківські карти, чорнові записи та понад 1600 грн.