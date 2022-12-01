Підпільний зал ігрових автоматів: у Запоріжжі затримали правопорушників

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Запорізької області.
Поліцейські задокументували та припинили діяльність нелегального грального закладу в Олександрівському районі. Зал був розташований у підвальному приміщенні багатоквартирного житлового будинку та функціонував у режимі конспірації – двері зачинені, оснащені камерами відеоспостереження, розпізнавальні вивіски чи реклама відсутні. Послуги з доступу до азартних ігор надавалась клієнтам з використанням гральної техніки без передбаченої законом ліцензії.
В приміщенні нелегального закладу оперативники та слідчі Запорізького райуправління поліції за силової підтримки спецпризначенців КОРДу провели санкціонований обшук.
На момент візиту поліцейських в ігровому залі перебували 4 відвідувачі та жінка-адміністратор.
У результаті обшуку правоохоронці виявили та вилучили речові докази незаконного грального бізнесу: телевізор, 8 гральних автоматів, відеосервер, роутер, мобільний телефон, банківські карти, чорнові записи та понад 1600 грн.
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