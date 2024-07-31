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Підозрюваному у вбивстві Ірини Фаріон надали охорону: причина

Сьогодні 15:27
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18-річному В’ячеславу Зінченку, якого підозрюють у вбивстві Ірини Фаріон, надали охорону.

Новости Днепра про Підозрюваному у вбивстві Ірини Фаріон надали охорону: причина

Охорону підозрюваному надали через погрози у суді, які висловила донька Фаріон Софія Семчишин. Вона побажала йому “сдохнути в тюрмі” і додала, що зробить все для цього.

Про це повідомив адвокат підозрюваного Ігор Сулима в інтерв’ю Українським новинам.

Він також додав, що за такі погрози може бути порушена кримінальна справа.

“Вибачте, але за погрози вбивством і розправою можна притягнути до відповідальності. Нехай при мені це скаже. Проти неї буде порушено кримінальну справу. Якщо є відеозапис з погрозами, то я витребую його”, – сказав він.

Ігор Сулима зазначив, що не виключає можливість винуватості підозрюваного, але має сумніви, поки не будуть надані беззаперечні докази.

Згодом стало відомо, що адвокат подав апеляцію щодо обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права застави В’ячеславу Зінченку, якого підозрюють у вбивстві Фаріон. Про це повідомляє “Суспільне”.

Нагадаємо, раніше ми писали, що мати підозрюваного у вбивстві Фаріон жителя Дніпра розповіла деталі про затримання сина. 

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Новости Днепра про Підозрюваному у вбивстві Ірини Фаріон надали охорону: причинаУкраїнська

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