Підозру від СБУ отримав командир авіаполку РФ, який наказав вдарити по будинку в Дніпрі

Командир авіаполку, який наказував бомбити багатоповерхівку в Дніпрі, заочно отримав підозру.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що Олег Тимошин причетний до серії ракетних ударів по цивільній інфраструктурі. Він командує 52-м авіаполком дальньої авіації повітряно-космічних сил РФ.

За наказом Тимошина росіяни вбили 88 людей та поранили 240 цивільних. Останній воєнний злочин командира – удар по житловому будинку в Дніпрі. Він же причетний до удару по ТЦ в Кременчуці та Одесі, а також по багатоповерховому будинку та базі відпочинку на Одещині.

Для серії повітряних атак використовувалися російські бомбардувальники-ракетоносці Ту-22М3 з крилатими ракетами Х-22 та Х-32.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Тимошину про підозру за чч. 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Максимальна санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного ув’язнення.

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