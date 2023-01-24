Підозру від СБУ отримав командир авіаполку РФ, який наказав вдарити по будинку в Дніпрі

Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Зазначається, що Олег Тимошин причетний до серії ракетних ударів по цивільній інфраструктурі. Він командує 52-м авіаполком дальньої авіації повітряно-космічних сил РФ.
За наказом Тимошина росіяни вбили 88 людей та поранили 240 цивільних. Останній воєнний злочин командира – удар по житловому будинку в Дніпрі. Він же причетний до удару по ТЦ в Кременчуці та Одесі, а також по багатоповерховому будинку та базі відпочинку на Одещині.
Для серії повітряних атак використовувалися російські бомбардувальники-ракетоносці Ту-22М3 з крилатими ракетами Х-22 та Х-32.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Тимошину про підозру за чч. 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).
Максимальна санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного ув’язнення.
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