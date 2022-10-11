“Підлога застряслась, вікна посипалися”: очевидці розповіли про перші хвилини після ракетного удару по Дніпру

Вранці 10 жовтня по Дніпру нанесли ракетний удар.

Мешканці Дніпра розповіли, що відбувалося в момент ракетного удару по Дніпру 10 жовтня. Люди кажуть, що спочатку застряслась підлога, а потім посипалися вікна.

Дніпрянка Марина живе у будинку, який розташований недалеко від епіцентру вибуху. У момент прильоту вони разом з чоловіком розбирали речі на балконі. Тепер замість вікон у них плівка.

– Звук від першого вибуху був глухий, наче він стався десь далеко. Другий – вже дуже сильний. У нас все в осколках. Двері винесло. Я у кафе напроти працювала. Тепер там нічого живого, – розповіла вона.

У дніпрянина Сергія вікна кухні виходять якраз на дорогу, в момент прильоту він знаходився там. Їхня квартира сильно постраждала, вибуховою хвилею винесло вікна та двері. Проте Сергій радий, що всі залишилися живі.

Після першого вибуху підлога затряслася. Пройшло ще секунд десять – і другий вибух. Почув, як у сусідів вікна посипалися. Малий поки не усвідомлює всього жаху війни. Він знає: Росія – ворог. Добре, що сталося все не під час онлайн-занять. Бо кімната, де винесло вікна, сусідня з тою, де дитина займається, – розповів Сергій.

Ракета впала прямо посеред дороги. У момент вибуху неподалік був Владислав, який їхав до консерваторії. Чоловік вже переживав обстріли, тому не панікував і почав допомагати пораненим.

– Я вже переживав обстріли, коли був волонтером, тому не злякався. У такі моменти почуття ненависті загострюєтьсяю Коли прибіг сюди, була пожежа. Крики відчаю. Рани від осколків у людей. Хтось розгубився. Інші допомагали, – каже хлопець.

Неподалік від місця обстрілу опинилася 82-річна Тамара Андріївна – переселенка з Донеччини. Вона каже, що весь цей час у Дніпрі було тихо. Почувши вибух, відразу впали на підлогу, потім спустилися в підвал.

Там було багато людей з маленькими дітками і домашніми тваринами. Я народилася у 40-му році. Мама моя була на фронті. Фашисти так не робили. Після них всі хати вціліли. А тут що? Хіба це люди? Їх людьми не можна назвати! – розповідає вона.

Усього росіяни випустили по Дніпропетровській області 18 ракет, частину з яких вдалося збити нашим військовим. Внаслідок ракетної атаки по Дніпру 10 жовтня загинули четверо людей, ще стільки перебувають у лікарні у важкому стані.

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