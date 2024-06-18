Підліток з Кам’янського заробляв на фейковому мінуванні шкіл, видаючи себе за інших людей

Неповнолітнього підприємця викрили правоохоронці.

Юнак із Кам’янського відкрив “бізнес” суть якого полягала в обмані правоохоронних органів з метою дискредитації інших людей. За гроші підліток пропонував оприлюднити образливу інформацію про людину в інтернеті або ж “замінувати” від її імені навчальний заклад.

Затримали жартівника після того, як він “замінував” один із ліцеїв у Миколаєві.

У травні юнак надіслав на пошту школи в Миколаєві повідомлення про те, що на території вказаного ліцею є вибухівка. Зробив він це від імені людини, яку “замовив” клієнт.

Вибухотехніки перевірили навчальний заклад, але нічого не знайшли.

Жартівник сподівався, що правоохоронці притягнуть до відповідальності не його. Для конспірації юнак вказував вартість послуг у російських рублях, однак згодом надавав замовникам реквізити українських карток дропів для розрахунку у гривневому еквіваленті. Але й це не допомогло – поліціянти відстежили хто надіслав повідомлення.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України.

Попри спроби анонімізації, поліцейські встановили місцеперебування юнака. На комп’ютері підлітка знайшли докази, які вказують на причетність підлітка до “замінування” миколаївського ліцею. Також виявлено групи у Telegram та Discor, у яких зловмисник за грошову винагороду приймав замовлення на розсилку неправдивих повідомлень про мінування та публікував прайс на свої “послуги”.

Нагадаємо, у Дніпрі затримали підлітків, які за вказівкою росіян підпалювали автівки ЗСУ.

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