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  • Підірвавшийся на міні комбайнер та дрони-камікадзе в Нікополі: як пройшов день на Дніпропетровщині

Підірвавшийся на міні комбайнер та дрони-камікадзе в Нікополі: як пройшов день на Дніпропетровщині

Сьогодні 20:00
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Чоловік дивом вижив.

Новости Днепра про Підірвавшийся на міні комбайнер та дрони-камікадзе в Нікополі: як пройшов день на Дніпропетровщині

Сталося це поблизу села Велика Костромка Криворіжського району. Комбайнер наїхав на російську міну і дивом не загинув. Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

Аграрій збирав врожай соняшника. Вибухом у комбайна пошкодило колесо, водій не постраждав.

На місці рятувальники виявили й інші вибухонебезпечні предмети. Микола Лукашук закликає всіх громадян бути максимально уважними і обачними. Якщо побачили підозрілі предмети – викликайте поліцію і співробітників ДСНС.

 

Новости Днепра про Підірвавшийся на міні комбайнер та дрони-камікадзе в Нікополі: як пройшов день на Дніпропетровщині

Крім того, у Нікополі сьогодні «приземлилися» іранські дрони-камікадзе. Є пошкодження шести приватних будинків, господарської споруди, лінії електропередач. Також зайнявся очерет, пожежу вдалося оперативно загасити. Постраждалих немає.
 

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Новости Днепра про Підірвавшийся на міні комбайнер та дрони-камікадзе в Нікополі: як пройшов день на ДніпропетровщиніУкраїнська Новости Днепра про Підірвавшийся на міні комбайнер та дрони-камікадзе в Нікополі: як пройшов день на ДніпропетровщиніРусский

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