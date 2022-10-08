Підірвавшийся на міні комбайнер та дрони-камікадзе в Нікополі: як пройшов день на Дніпропетровщині

Чоловік дивом вижив.

Сталося це поблизу села Велика Костромка Криворіжського району. Комбайнер наїхав на російську міну і дивом не загинув. Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

Аграрій збирав врожай соняшника. Вибухом у комбайна пошкодило колесо, водій не постраждав.

На місці рятувальники виявили й інші вибухонебезпечні предмети. Микола Лукашук закликає всіх громадян бути максимально уважними і обачними. Якщо побачили підозрілі предмети – викликайте поліцію і співробітників ДСНС.

Крім того, у Нікополі сьогодні «приземлилися» іранські дрони-камікадзе. Є пошкодження шести приватних будинків, господарської споруди, лінії електропередач. Також зайнявся очерет, пожежу вдалося оперативно загасити. Постраждалих немає.

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