Підірвавшийся на міні комбайнер та дрони-камікадзе в Нікополі: як пройшов день на Дніпропетровщині

Сталося це поблизу села Велика Костромка Криворіжського району. Комбайнер наїхав на російську міну і дивом не загинув. Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.
Аграрій збирав врожай соняшника. Вибухом у комбайна пошкодило колесо, водій не постраждав.
На місці рятувальники виявили й інші вибухонебезпечні предмети. Микола Лукашук закликає всіх громадян бути максимально уважними і обачними. Якщо побачили підозрілі предмети – викликайте поліцію і співробітників ДСНС.
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