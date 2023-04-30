Під вечір неділі Росія вкотре здійснила обстріл Нікополя

Про це повідомив мер Нікополя Олександр Саюк о 17:17 у своєму Telegram-каналі.
Він зазначив, що наразі про руйнування невідомо, але триває обстеження територій та фіксація всіх злочинів російської армії.
“30 квітня, неділя закінчується. Під вечір російські війська знову здійснили обстріл Нікополя. Обстеження триває. Інформацію буде надано пізніше”, – звернувся до містян голова.
У повідомлення вказано номери колл-центру, куди можна звернутися у разі потреби:
0566696061 (з 7:00 до 19:00)
0684952584 (з 7:00 до 19:00)
0800504105 – цілодобово
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