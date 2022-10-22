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Під Соледаром загинув випусник юрфаку ДНУ із Дніпра

Сьогодні 09:56
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У боях під Соледаром загинув юрист із Дніпра.

Новости Днепра про Під Соледаром загинув випусник юрфаку ДНУ із Дніпра

Про це повідомили на сторінці юридичного факультету ДНУ на фейсбук. 

Максим Ткаченко – випускник юрфаку ДНУ. Після початку повномасштабної війни долучився до ЗСУ та служив під Соледаром. На жаль, 15 жовтня в бою з росіянами загинув. Викладачі та друзі Максима розповіли, що він завжди приходив на допомогу та, вступивши до магістратури на заочне відділення, не втрачав зв’язок із одногрупниками до останнього.

У Максима залишилася мама. Поховають бійця на Краснопільському кладовищі у вівторок. 

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