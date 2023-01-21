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Під Соледаром загинув молодий боєць із Дніпра

Сьогодні 18:38
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Захищаючи Соледар загинув військовий родом із Дніпра.

Новости Днепра про Під Соледаром загинув молодий боєць із Дніпра

Місто Соледар в Донецькій області одна із нагарячіших точок останнім часом. Днями там загинув боєць із Дніпра.

Юрій Кротов з позивним “Філ” загинув боях за Соледар 17 січня. Про це повідомив його знайомий Євген Переверзев.

Відомо, що Юрій служив в полку ССО “Азов”. Був палким футбольним фанатом, зокрема, вболівав за ФК “Дніпро”.

У суботу, 21 січня, о 09:00 на житловому масиві Придніпровськ відбулася церемонія прощання з Воїном. Також ви можете фінансово підтримати батьків Юрія. Деталі тут. 

Новости Днепра про Під Соледаром загинув молодий боєць із Дніпра

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Новости Днепра про Під Соледаром загинув молодий боєць із ДніпраУкраїнська

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