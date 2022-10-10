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  • Під прицілом енергооб’єкти в Дніпра та по всій Україні: можливі віялові відключення

Під прицілом енергооб’єкти в Дніпра та по всій Україні: можливі віялові відключення

Сьогодні 11:43
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Можливі перебої зі світлом.

Новости Днепра про Під прицілом енергооб'єкти в Дніпра та по всій Україні: можливі віялові відключення

Заступник керівника ОП Кирило Тимошенко повідомив, що під прицілом російських ракет енергетична інфраструктура України. Попередньо, вже відомо, що є влучання в одну із Київських ТЕЦ.

«Це може вплинути на стабільність енергозабезпечення, тому потрібно бути готовими до наслідків таких обстрілів аж до віялових відключень», додав він.

Все відновлять, але радимо зарядити павербанки та гаджети. 

Новости Днепра про Під прицілом енергооб'єкти в Дніпра та по всій Україні: можливі віялові відключення

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Новости Днепра про Під прицілом енергооб'єкти в Дніпра та по всій Україні: можливі віялові відключенняУкраїнська Новости Днепра про Під прицілом енергооб'єкти в Дніпра та по всій Україні: можливі віялові відключенняРусский

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