Під прицілом енергооб’єкти в Дніпра та по всій Україні: можливі віялові відключення

Заступник керівника ОП Кирило Тимошенко повідомив, що під прицілом російських ракет енергетична інфраструктура України. Попередньо, вже відомо, що є влучання в одну із Київських ТЕЦ.
«Це може вплинути на стабільність енергозабезпечення, тому потрібно бути готовими до наслідків таких обстрілів аж до віялових відключень», додав він.
Все відновлять, але радимо зарядити павербанки та гаджети.
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