Під Дніпром з’явилася унікальна зупинка з яскравим українським пейзажем (фото)

Унікальна зупинка в українському стилі розташована у центрі села Сурсько-Михайлівка, неподалік від Дніпра. Її розмалювала місцева майстриня петриківського розпису та її помічники. Зупинка виглядає дуже яскраво, тому її не можливо не помітити.
Фотографіями поділилася у фейсбук Ляля Євтушенко.
“Ось таку красу тепер бачитиме кожен хто проїзжає повз центр села Сурсько-Михайлівка! І це все робота місцевої майстрині петриківського розпису пані Олени та її помічників. Тішуся безмежно такою красою”, – написала Ляля Євтушенко.
Фон зупинки синьо-жовтий. На ньому розмістився чудовий пейзаж з квітами у стилі петриківського розпису.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі знайшли унікальний гриб-веселку.
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