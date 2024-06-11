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  • Під Дніпром з’явилася унікальна зупинка з яскравим українським пейзажем (фото)

Під Дніпром з’явилася унікальна зупинка з яскравим українським пейзажем (фото)

Сьогодні 15:05
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У селі під Дніпром з’явилася яскрава зупинка.

Новости Днепра про Під Дніпром з’явилася унікальна зупинка з яскравим українським пейзажем (фото)

Унікальна зупинка в українському стилі розташована у центрі села Сурсько-Михайлівка, неподалік від Дніпра. Її розмалювала місцева майстриня петриківського розпису та її помічники. Зупинка виглядає дуже яскраво, тому її не можливо не помітити.

Фотографіями поділилася у фейсбук Ляля Євтушенко.

“Ось таку красу тепер бачитиме кожен хто проїзжає повз центр села Сурсько-Михайлівка! І це все робота місцевої майстрині петриківського розпису пані Олени та її помічників. Тішуся безмежно такою красою”, – написала Ляля Євтушенко.

Фон зупинки синьо-жовтий. На ньому розмістився чудовий пейзаж з квітами у стилі петриківського розпису.

Новости Днепра про Під Дніпром з’явилася унікальна зупинка з яскравим українським пейзажем (фото)

Новости Днепра про Під Дніпром з’явилася унікальна зупинка з яскравим українським пейзажем (фото)

Новости Днепра про Під Дніпром з’явилася унікальна зупинка з яскравим українським пейзажем (фото)

Новости Днепра про Під Дніпром з’явилася унікальна зупинка з яскравим українським пейзажем (фото)

Новости Днепра про Під Дніпром з’явилася унікальна зупинка з яскравим українським пейзажем (фото)

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі знайшли унікальний гриб-веселку.

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Новости Днепра про Під Дніпром з’явилася унікальна зупинка з яскравим українським пейзажем (фото)Українська Новости Днепра про Під Дніпром з’явилася унікальна зупинка з яскравим українським пейзажем (фото)Русский

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