«Під час відключення світла з ліфта можна вийти»: Дніпро продовжує ремонтувати аварійні підйомники

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Дніпро продовжує ремонтувати аварійні ліфти, які до каденції мера Бориса Філатова ніхто не оновлював жодного разу. Підйомник встановили у будинку на Запорізькому шосе, 2-А у 5 під’їзді. Сергій Ткачов проживає тут з 95 року. Каже, останніми роками ліфт жахливо працював. А були часи, коли близько півтора року через вандалів він взагалі стояв.

«Ми дуже задоволені. За цей місяць новий ліфт показав себе чудово, тож ми вдячні за нього», – каже пан Сергій.

Також повністю замінили обладнання у ліфтовій. Воно турецьке, топове на ринку та має чудову якість. «Крім цього, тут встановлена аварійна система, яка дозволяє під час відключення світла довезти пасажира до найближчого поверху, аби той міг спокійно вийти», зауважив головний інженер ліфтового підприємства Єгор Шевченко.

Аналогічний підіймач встановили і за адресою: ж/м Тополя-1, буд. 15, корпус 2 у першому під’їзді. Тут з 1980 року мешкає Олена Ковалькова. Жінка каже, ліфт дуже зносився і місцеві мешканці постійно тут застрягали.

«Майстер ремонтував як тільки міг, але обладнання вже було дуже старе. Пів дня їздили, а пів дня він стояв. Нині ми вже місяць користуємось новеньким ліфтом, і він прекрасний. Коли заходиш до нього, таке відчуття, що живемо у європейській новобудові. Дуже вдячні керівництву міста та меру Борису Філатову за те, що попіклувались про нас та встановили нам новий ліфт», – прокоментувала пані Олена.

Нова кабіна, а також все інше обладнання до ліфта, також турецької фірми та має можливість при відключеннях світла випустити людину з кабіни.

«Мешканці згаданих будинків звернулись на прийомі міського голови до Бориса Філатова з проханням провести ремонт ліфтів. Міський голова дав доручення профільному підприємству обстежити ці ліфти. Ми вирішили провести ремонт та замінити обладнання, а саме: встановити нову станцію керування, двигун, лебідку, натяжний пристрій та канати, замінити також купе кабіни та пости виклику. У цілому цьогоріч ми відремонтували близько двох сотень підіймачів. З них 18 замінили з нуля, а у 180 виконали поточний ремонт», – підсумував представник департаменту житлового господарства ДМР Єгор Худяков.

Українська

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