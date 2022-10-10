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Під час ракетної атаки загинув поліцейський з Дніпра

Сьогодні 22:00
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Внаслідок російської ракетної атаки на Київ, яка відбулась вранці 10 жовтня, загинув начальник відділу захисту критичної інфраструктури Департаменту Кіберполіції Юрій Заскока.

Новости Днепра про Під час ракетної атаки загинув поліцейський з Дніпра

Саме в момент вибуху Заскока прямував на роботу на власному автомобілі.

«Російські ракети забрали життя 11 людей. Серед них – 41-річний полковник поліції, начальник відділу Департаменту Кіберполіції Юрій Заскока. Поліцейський у момент удару саме їхав бульваром Шевченка на роботу… Вічна пам’ять усім загиблим», – сказав голова Національної поліції України Ігор Клименко.

41-річний полковник та батько двох дітей прослужив у поліції майже 24 роки. Юрій Заскока був з Дніпра.

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