Під час ракетного удару по Дніпру постраждала 95-річна бабуся

У Дніпрі внаслідок ракетного удару постраждала 95-річна бабуся.

Про це розповів внук Лідії Михайлівни – Олександр.

За його словами, у момент влучання бабуся знаходилася на кухні своєї квартири на 2 поверсі. Після вибуху за стінкою обвалилася квартира. Пенсіонерка сильно постраждала. По всьому тілу порізи та гематоми.

Бабусю контузило, через що вона тимчасово втратила слух. За словами внука, зараз її стан стабілізувався, але поки що 95-річна жінка не може ходити.

Фотографією поділився онук потерпілої.

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