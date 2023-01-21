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Під час ракетного удару по Дніпру постраждала 95-річна бабуся

Сьогодні 20:29
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У Дніпрі внаслідок ракетного удару постраждала 95-річна бабуся.

Новости Днепра про Під час ракетного удару по Дніпру постраждала 95-річна бабуся

Про це розповів внук Лідії Михайлівни – Олександр. 

За його словами, у момент влучання бабуся знаходилася на кухні своєї квартири на 2 поверсі. Після вибуху за стінкою обвалилася квартира. Пенсіонерка сильно постраждала. По всьому тілу порізи та гематоми.

Бабусю контузило, через що вона тимчасово втратила слух. За словами внука, зараз її стан стабілізувався, але поки що 95-річна жінка не може ходити. 

Фотографією поділився онук потерпілої.

Новости Днепра про Під час ракетного удару по Дніпру постраждала 95-річна бабуся

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Новости Днепра про Під час ракетного удару по Дніпру постраждала 95-річна бабусяУкраїнська

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