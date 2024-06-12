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  • У Німеччині під час пошуку зниклої дівчинки з Дніпропетровщини в лісі знайшли тіло: його ще не ідентифікували

У Німеччині під час пошуку зниклої дівчинки з Дніпропетровщини в лісі знайшли тіло: його ще не ідентифікували

Сьогодні 12:07
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У Німеччині тривають пошуки зниклої 9-річної Валерії з Дніпропетровщини.

Новости Днепра про У Німеччині під час пошуку зниклої дівчинки з Дніпропетровщини в лісі знайшли тіло: його ще не ідентифікували

У Німеччині під час масштабних пошуків девʼятирічної українки Валерії, яка 3 червня зникла безвісти дорогою в школу, знайшли тіло у лісі біля міста Дебельн (Саксонія). Про це пише Bild.

Тіло знайшли близько 14:30 у лісі за 3 км від будинку батьків Валерії. Зазначається, що це місце ще не перевіряли, але після появи нових свідчень свідків, які чули крики про допомогу в лісі, в цьому районі провели масштабну пошукову операцію.

Поліція поки що не змогла підтвердити, чи знайдене тіло належить зниклій українській дівчинці.

Наразі ми зʼясовуємо, чи є загибла особа девʼятирічною дівчинкою з Дебельна, яку розшукували до цього часу. Нашим першочерговим завданням є збір доказів на місці, де було знайдено тіло, — заявив речник поліції.

Поліція пообіцяла згодом повідомити деталі. 

Нагадаємо, дівчинку з Дніпропетровщини, яка нині живе разом з мамою в Німеччині досі не знайшли. Про зникнення 9-річної Валерії стало відомо 3 червня. Вона вранці пішла до школи, але на заняттях так і не з’явилася. Згодом однокласники повідомили, що бачили школярку неподалік навчального закладу. Батьки дівчинки вважають, що її викрали. Тато Валерії, який служить в ЗСУ, збирається приїхати до Німеччини, аби допомогти в пошуках. 

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Новости Днепра про У Німеччині під час пошуку зниклої дівчинки з Дніпропетровщини в лісі знайшли тіло: його ще не ідентифікувалиУкраїнська

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