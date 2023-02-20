Під Бахмутом загинув водій тролейбусу із Дніпра: був командиром роти

Під Бахмутом загинув холодноярівець з Дніпра.

Стало відомо про загибель дніпрянина Владислава Плоского. Життя захисника обірвалося 9 лютого під Бахмутом.

До війни Владислав працював водієм тролейбуса в Дніпрі, пише “НМ”. Декілька років він провів за кермом електротранспорту на 14 маршруті.

Владислав прийшов на підприємство у 2017 році учнем. Закінчив курси у навчальному центрі при КП «Дніпровський електротранспорт», після чого став водієм. За роки роботи дійшов до другого класу (усього класів 3, найвищий – перший). Був справжнім професіоналом.

22 квітня Владислава мобілізували до лав ЗСУ. Захисник служив в складі 93-ї бригади та був командиром роти.

Відомо, що нещодавно Владиславу виповнилося 50 років. Попрощаються з захисником 21 лютого на Ломівському цвинтарі.

Читайте також:

Українська

Автор: