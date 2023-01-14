Під Бахмутом загинув 28-річний захисник з Дніпропетровщини: у нього залишилося 2 синів

9 січня поблизу села Серебрянка Бахмутського району Донецької області, захищаючи Україну від російських загарбників, загинув воїн з Дніпропетровщини Віталій Ликов. Йому було всього 28 років.

Військовий був мобілізований до лав ЗСУ у листопаді 2022 року. Про це повідомляє начальник районної військової адміністрації Олег Гапіч на Facebook-сторінці Кам’янської районної державної адміністрації.

Загиблий герой проходив службу на посаді стрільця-санітара однієї з військових частин. У нього залишилися дружина, два маленьких сини, а також батьки, брати й сестри.

“Він навіки залишиться в нашій пам’яті мужнім захисником, безстрашним воїном, великим патріотом України… Висловлюю щирі співчуття родині та близьким загиблого. Глибоко сумую разом з вами. Вічна пам’ять Герою, який віддав своє життя за Україну”, – зазначається в повідомленні.

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