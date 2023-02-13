Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Під Бахмутом в бою загинув Герой з Кривого Рогу В’ячеслав Долгій

Сьогодні 06:45
просмотров

6 лютого, виконуючи бойове завдання під Бахмутом на Донеччині, загинув наш земляк, В’ячеслав Володимирович Долгій з Кривого Рогу.

Новости Днепра про Під Бахмутом в бою загинув Герой з Кривого Рогу В’ячеслав Долгій

Сумну звістку оприлюднили на підприємстві Рудник “Суха Балка”

В мирний час В’ячеслав Володимирович працював електрогазозварником 14 дільниці шахти «Ювілейна».

– Про таких людей, як В’ячеслав Володимирович, говорять «майстер золоті руки». Його вміння правильно та якісно робити зварювальні шви було найвищого ґатунку.
Спокійним, врівноваженим, щирим та відвертим – таким знають і будуть пам’ятати В’ячеслава Долгій колеги та співробітники, – йдеться у повідомленні.

Вдома без коханого чоловіка та турботливого батька залишилися дружина Олена та 8-річна донечка Софійка.

Прощання із загиблим відбудеться 13 лютого на Центральному кладовищі, збір о 12.30 поблизу зупинки громадського транспорту “Вулиця Спаська” біля торгового дому.

Читайте також:

Новости Днепра про Під Бахмутом в бою загинув Герой з Кривого Рогу В’ячеслав ДолгійУкраїнська Новости Днепра про Під Бахмутом в бою загинув Герой з Кривого Рогу В’ячеслав ДолгійРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Нуль градусів: у Дніпрі посеред річки помітили хокеїстів та десятки рибалок (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Вчора 17:10
    Нуль градусів: у Дніпрі посеред річки помітили хокеїстів та десятки рибалок (ФОТО)

    Бережіть себе!

    Лист надійшов на пошту СБУ: у Дніпрі “замінували” 6 шкіл
    Новини Дніпра
    Вчора 11:13
    Лист надійшов на пошту СБУ: у Дніпрі “замінували” 6 шкіл

    Це вже не перший раз.

    У Дніпрі 12 лютого планують не вимикати світло весь день
    Новини Дніпра
    11.02.2023 20:35
    У Дніпрі 12 лютого планують не вимикати світло весь день

    У Дніпрі 12 лютого не вимикамуть світло.

    “Містячковий Бенксі”: у Дніпрі шукають творця загадкового вуличного гнома (ФОТО)
    Новини Дніпра
    11.02.2023 20:02
    “Містячковий Бенксі”: у Дніпрі шукають творця загадкового вуличного гнома (ФОТО)

    У Дніпрі шукають автора загадкової скульптури.

    Наверх