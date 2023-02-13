Під Бахмутом в бою загинув Герой з Кривого Рогу В’ячеслав Долгій

Сумну звістку оприлюднили на підприємстві Рудник “Суха Балка”
В мирний час В’ячеслав Володимирович працював електрогазозварником 14 дільниці шахти «Ювілейна».
– Про таких людей, як В’ячеслав Володимирович, говорять «майстер золоті руки». Його вміння правильно та якісно робити зварювальні шви було найвищого ґатунку.
Спокійним, врівноваженим, щирим та відвертим – таким знають і будуть пам’ятати В’ячеслава Долгій колеги та співробітники, – йдеться у повідомленні.
Вдома без коханого чоловіка та турботливого батька залишилися дружина Олена та 8-річна донечка Софійка.
Прощання із загиблим відбудеться 13 лютого на Центральному кладовищі, збір о 12.30 поблизу зупинки громадського транспорту “Вулиця Спаська” біля торгового дому.
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