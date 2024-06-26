Петиція про складання мандату нардепом Тищенко набрала необхідну кількість підписів

Петиція про позбавлення Миколи Тищенко повноважень народного депутата, яка була оприлюднена після скандалу у Дніпрі, набрала більше 26 тисяч підписів.

Про це йдеться на сайті електронних петицій Верховної Ради України.

Петицію оприлюднили два дні тому – 24 червня. За один день її підписали понад 25 тисяч людей, а сьогодні вранці кількість підписів дійшла позначки у більш ніж 26 тисяч.

Твердо й рішуче ми виступаємо з ініціативою щодо зняття повноважень депутата Верховної Ради України Миколи Тищенка, – йдеться у тексті до петиції.

Автор зауважує, що Тищенко “істотно шкодить роботі парламенту” та зловживає статусом народного депутата України.

Наразі петиція на розгляді. Очікуємо на офіційну інформацію.

Нагадаємо, 20 червня Микола Тищенко вдруге за місяць приїхав у Дніпро з “облавою” на ботоферми. Того ж дня у мережі поширили відео, як його охоронці побили та затримали ветерана. Пізніше за даним фактом поліція Дніпра відкрила два кримінальні провадження. Вранці 25 червня йому було вручено підозру в незаконному позбавленні волі людини. Того ж дня йому обирали запобіжний захід у залі суду, де Тищенко заявив, що не збирається складати мандат. Згодом, Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід нардепу – він перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом.

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